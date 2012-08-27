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Производство химстойкого оборудования из пластика: емкости, воздуховоды, гальванические ванны и линии

Наше оборудование используется многими крупными предприятиями по всей России. Физические свойства PE, PP, PPs EL, PPs, PVC обладают повышенными характеристиками прочности, химически инертны и не выделяют вредных паров. Срок службы не менее 20 лет.

Сертификаты на оборудование

Наша компания ПластПродукт занимает активные и лидирующие позиции по производству вентиляционного, емкостного и заказного оборудования из пластика, полипропилена и полиэтилена. Это современные и универсальные материалы, которые заменяют морально устаревшую продукцию из металла. Эти материалы обладают отличными химически стойкими свойствами, почему и получил активное применение в химической отрасли.

Емкости промышленные хим стойкие

Накопительные емкости предназначены для постоянного или временного хранения разных продуктов и жидкостей. Их можно использовать на стройплощадках для технической воды, в сельском хозяйстве, в химическом и пищевом производстве, в автономных системах канализации. Емкости могут быть выполнены из полипропилена, полиэтилена и стеклопластика. Производим также резервуары под химию.

Воздуховоды хим стойкие

В разделе представлены цилиндрические и прямоугольные воздуховоды. Специалисты и менеджеры компании Пласт Продукт помогут подобрать и рассчитают цену любой интересующей вас продукции. Воздуховоды применяются на промышленных и бытовых объектах, устойчивы к химии и коррозии.

Вентиляторы промышленные коррозионностойкие и химстойкие

Промышленные химически стойкие вентиляторы Plast-Product – предназначенные для гальванических цехов и производственных помещений с агрессивными испарениями. Производятся из хим стойких пластиков Полипропилен ПНД, ПВХ и ПВДФ. Материал и характеристики подбираются в зависимости от задач заказчика.

Нутч-фильтр

Компания Пласт Продукт производит Нутч-фильтры из химстойких и коррозионо стойких материалов устойчивых к различным агрессивным химическим соединениям что дает возможность применять устройства на промышленных предприятиях для работы с агрессивными осадками, шламами и суспензиями

Гальванические ванны и линии

Данные типы конструкций используются на производстве для подготовительных, основных и заключительных операций электрохимической и химической обработке различных деталей. Гальванические ванны из полипропилена являются основным типом оборудования применяющегося на гальванических линиях, участках и цехах.

Скруббер

Компания Plast-Product производит скрубберы абсорберы и центробежно-барботажные установки, аппараты которые используются для очистки воздуха от пыле-газо-воздушных смесей и токсичных испарений.

Диссольверы

Компания Plast-Product производит диссольверы. Диссольвер – это отдельный вид миксеров, используемых для смешивания компонентов с различными физическими и механическими показателями до полностью однородной взвешенной суспензии.

Реактора диссольверы и мешалки

Производим на заказ емкости с перемешивающим устройством промышленного назначения.

В частности в гальванических цехах — это вентиляция из полипропилена, которая прекрасно справляется с практически любыми испарениями кислот и щелочей, и гальванические ванны в которых находятся эти кислоты и щелочи.

В промышленных предприятиях и городских хозяйствах – это пластиковые емкости почти любого объема от 0.5 до 100 м3 любой конфигурации, например, пожарные накопители и резервуары, накопители питьевой воды, емкости для хранения дизельного топлива и химического сырья, бассейны для дачи. Также решаем вопросы по водоотведению и канализации, на помощь в решении данных вопросов приходят разработки наших инженеров и технологов – это КНС (канализационные насосные станции), колодцы, ливневые системы.

Для частного сектора выпускаем бассейны, погреба, системы очистки, накопители канализации и вентиляционное оборудование в Москве.

Примечание:

Вся продукция и промышленная вентиляция (промвентиляция) изготовлена по ТУ 2297−001−ОКПО–2013, она имеет сертификаты ГОСТ и контроль качества по стандарту ISO 9001, расчеты и сварка продукции производиться согласно техническим нормам стандарта DVS 2205, разработанного Немецким Союзом Сварщиков (Deutschen Verbandes für Schweißen).

Производственные мощности.

Компания PLAST|PRODUCT располагает современной и производительной промышленной базой основанной на Европейском оборудовании производства Чехии и Германии. Это сварочные ручные экструдеры, стыковочно-гибочные станки с рабочей поверхностью 3м, что позволяет производить бесшовные эстетичные воздуховоды пластиковые длинной до 3-х метров, воздуховоды из PVC, фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ и форматно-раскроенные станки. Нашими клиентами являются частные и юридические лица, в России, в странах СНГ и ближнего Зарубежья. А производственные мощности компании Пласт Продукт позволяют удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию.

Производственные цеха и специалисты нашей компании работают по Европейским стандартам качества ISO 9001, стандартам DVS, персонал проходит периодическое обучение и повышение собственной квалификации.

Лазерный станок с ЧПУ Rabbit 2030 Flat Bed
Фрезерный станок с ЧПУ модель СМ 1631
Стыковой станок 3м автомат
Сварочные экструдеры Швейцария
(Leister Process Technologies)

Главные преимущества нашей компании.

— Компания Пласт Продукт использует новейшие технологии производства оборудования из пластика, используя европейское сварочное экструзивное и стыковочное оборудование, произведенное по стандартам DVS, которое есть далеко не у каждого производителя подобной продукции в России. Это позволяет снизить расходы на рабочую силу и соответственно себестоимость продукции, что позволяет нам иметь лучшее качество и конкурентные цены.

— Мы изготавливаем большой спектр промышленного емкостного, вентиляционного и очистного оборудования, проводим полную модернизацию оборудования, как небольших предприятий, так и крупных заводов, также имеется опыт по замене оборудования без остановки технологического процесса.

— Произведенная нами продукция имеет гарантийные обязательства и техническое обслуживание, а при необходимости производим модернизацию и ремонт существующего оборудования на собственных площадках или с выездом на объект.

— Вся продукция сертифицирована и имеет соответствующие документы, отвечающие стандартам качества ТУ 2297−001−ОКПО–2013, ГОСТ, европейскому стандарту качества ISO 9001, произведена согласно техническим нормам стандарта DVS2205, разработанного Немецким Союзом Сварщиков (Deutschen Verbandes für Schweißen).
Выгоды сотрудничества с компанией PLAST|PRODUCT.

— ВЫ СЭКОНОМИТЕ, ведь наша компания ПластПродукт является производителем, а не дилером или посредником представляющим интересы другой стороны, поэтому стоимость всех продуктов для конечного покупателя идет без посреднических наценок и дополнительных платежей.

— ВЫ ПОЛУЧИТЕ, весь комплекс услуг, начиная от индивидуальной разработки оборудования и заканчивая его доставкой и монтажом грузополучателю, тем самым вы экономите свое время, деньги и силы.

— ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ, достойное оборудование по приемлемой цене, которое увеличит эффективность вашего производства и поможет сэкономить материальные и трудовые ресурсы на обслуживание и проведение технических работ, а также сократит издержки по случаю простоев из-за технических неисправностей.

Свяжитесь с нами по телефонам в Москве 8(495) 212-18-57, в Нижнем Новгороде 8 (831) 288-37-76, в Санкт-Петербурге 8(812)407-10-76, в Екатеринбурге 8(343)288-74-27, в Перми 8(342)235-78-47, в Красноярске 8(391) 228-71-57 или напишите на почту info@plast-product.ru

Мы работаем в таких городах как:

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